Stadions leeg, maar het gras wordt gewoon gemaaid en gesproeid

,,Het is wel raar, hoor”, zegt Henry de Weert door de telefoon. De grasmeester van FC Twente staat op een leeg parkeerterrein in Enschede. Normaal had zijn club vanmiddag om kwart voor vijf tegen Fortuna Sittard afgetrapt en was het in en om De Grolsch Veste een drukte van belang. Nu controleert hij in alle rust het veld. Er staat nog geen sprietje scheef, verzekert De Weert. ,,Het enige wat we kunnen doen is het veld bespeelbaar houden.”

Quote Het is moeilijk dat we nu geen duidelijk­heid hebben Erwin Braspenning, Grasmeester NAC Dat lukt vrij aardig. ,,Het gaat de goede kant op. Er is omdat er niet gevoetbald wordt, weinig schade aan het veld.” Daarnaast gaat vanaf dit weekeinde het gras vanwege de hogere temperatuur voor het eerst weer echt natuurlijk groeien.

Bij eerstedivisionist NAC heeft grasmeester Erwin Braspenning zaterdag alweer staan sproeien, al weet ook hij niet waarvoor. ,,Het is moeilijk dat we nu geen duidelijkheid hebben”, zegt Braspenning. Ook hij zorgt ervoor dat in Breda het hoofdveld goed bespeelbaar blijft. Voor het geval de voetballers er dit seizoen toch nog terugkeren. Elke dag heeft hij er werk aan. ,,Na een paar enorm natte maanden is het nu stiekem al best droog.”

Stil is het er ook, al heeft De Weert bij FC Twente nog twee directe collega’s die zich met het gras bezighouden. Zij zijn als laatsten in een dicht stadion aan het werk. De Weert: ,,Ik mis op maandag het gesprek bij de koffieautomaat met andere collega’s. Daar gaat het dan normaal van: ‘Hè, potverdikkie die kans moest erin’. Nu spreek ik ze niet.”

Bespeelbaar

Maar het gras, dat blijft groeien. In de stadions en op de trainingscomplexen. ,,Dit is eigenlijk de mooiste periode om met het gras aan de slag te gaan”, zegt De Weert. Het groot onderhoud doet hij normaal in de zomer, als de competitie klaar is. ,,Dan frezen we de bovenlaag eraf, zaaien het helemaal opnieuw in en zorgen zo dat het bespeelbaar is voor een nieuw seizoen.”

Quote Ik kan nu al veel doen. In kleinere stapjes Henry de Weert, Grasmeester FC Twente Een proces van acht weken. Bij NAC en veel andere clubs in het betaald voetbal doen ze het net zo. In de regel leggen alleen de topclubs elk jaar een compleet nieuwe mat erin. Braspenning: ,,Door de bovenlaag weg te halen en het opnieuw in te zaaien kan de mat sterk de winter in gaan. Je wilt kale plekken voorkomen. Dat is voor de voetballers niet fijn en voor de tv niet mooi.”

Nu bestaat de kans dat de voetbalseizoenen in elkaar overlopen. Uitspelen in juni en eventueel juli en dan opnieuw beginnen in augustus of september. De grasmeesters uit ere- en eerste divisie houden er al rekening mee. ,,Maar dan kan ik in de zomer niet hetzelfde bereiken”, zegt De Weert, die vreest zijn groot onderhoud over te moeten slaan. Hij maakt er maar het beste van. ,,Ik kan nu al veel doen. In kleinere stapjes. Doen we het rigoureus dan is het tricky. Want wat als ze straks opeens weer kunnen voetballen en het veld nog niet klaar is?”

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Naar voren

,,Als ze half juni, eind juni het veld nodig hebben dan haal ik het groot onderhoud nog naar voren”, zegt de 42-jarige Braspenning, die in Breda de taken van zijn gepensioneerde vader Jan heeft overgenomen. ,,Het zou deze week nog kunnen. Anders kan ik niet heel veel meer doen. Ik heb al extra bemest en kan nog een klein beetje verticuteren.”

Voorlopig blijven ze vooral maaien, de groundsmen van NAC en FC Twente. Alles voor het perfecte voetbalveld. Hoe vreemd misschien ook in tijden van de coronacrisis. ,,Ik maak me druk om de velden van FC Twente, terwijl anderen knokken voor levens”, zegt De Weert. ,,Er zijn belangrijkere dingen nu. Laten we eerst die wedstrijd winnen. Aan de andere kant: dit is mijn werk en dat probeer ik zo goed mogelijk te doen.”