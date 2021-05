Stadions als klaagmuur én als feesttempel: de-escalatie is het toverwoord

VIDEO Rampweek De Graafschap compleet: Superboe­ren grijpen definitief naast promotie na deceptie tegen Roda JC

15 mei De Graafschap voetbalt komend seizoen voor het derde seizoen op rij in de eerste divisie. De Doetinchemse club verloor zaterdagavond in de eerste ronde van de play-offs op pijnlijke wijze van Roda JC (2-3) en zag daarmee ook zijn laatste kans op promotie naar de eredivisie in rook opgaan.