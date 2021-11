Staande ovatie voor Arjen Robben bij afscheid in Groningen: ‘Ik heb me altijd enorm gewaardeerd gevoeld’

Door Frank Molema



Het stadion, dat de afgelopen jaren maar matig gevuld was voor wedstrijden als deze tegen RKC Waalwijk, was zo goed als uitverkocht. Het publiek gaf massaal gehoor aan de oproep van FC Groningen om een ‘eerbetoon’ te geven aan aan het kind van de club.

Ondanks dat zijn comeback door blessures niet is geworden waarop werd gehoopt, lijkt het respect voor Robben in de provincie alleen maar gegroeid. Een staande ovatie kreeg hij dan ook van iedereen in het volgepakte stadion, inclusief het uitvak met tientallen RKC-supporters. Live zagen ze hem alleen nauwelijks in actie, mede ook door lege stadions vanwege het coronavirus.

Volledig scherm Arjen Robben betreedt bij zijn afscheid de Euroborg. © Pro Shots / Niels Boersema

Op de middenstip sprak Robben van een ‘bijzonder gevoel’. ,,Ik heb het veel vaker gezegd: ik had heel graag als speler hier afscheid willen nemen in een volle Eurborg, nog één keer die bal tegen de touwen knallen’’, zegt hij. ,,Dat is er helaas niet van gekomen. Desondanks ben ik heel erg dankbaar voor alle steun, de warmte die ik altijd gevoeld heb vanuit supporters. Ik ben blij dat ik het avontuur ben aangegaan, heb alles gegeven, maar dit was het", zei hij.



,,Ik ben altijd heel eerlijk en zeg waar het op staat, dat tekent ons Groningers, dus wat dat betreft ben ik heel dankbaar en vind ik het hartstikke mooi om hier te staan. Ik ben niet van de show en doe alles het liefst op een natuurlijke manier. Daarom zeg ik: ik had dit graag als voetballer gedaan. Voor mij is dit een heel groot dankjewel naar alles en iedereen bij FC Groningen. Ik heb me altijd gewaardeerd gevoeld.”

Volledig scherm Arjen Robben werd in de Euroborg nog een keer in het zonnetje gezet voor al zijn bewezen diensten voor FC Groningen. © Pro Shots / Niels Boersema

Ook via spandoeken lieten supporters hun respect voor de wereldster blijken, op de led-boarden verscheen ‘Arjen bedankt’. En wat FC Groningen betreft blijft Robben aan de club verbonden. ,,We hopen dat we je nog vaak terug gaan zien’’, zei technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Robben liep als slotakkoord van zijn afscheid met een bos bloemen in zijn hand een ereronde langs de volle tribunes, zichtbaar vechtend tegen de tranen. De supporters gaven de Groninger de verdiende staande ovatie en bedankten hem met diverse spandoeken. ‘Arjen bedankt.’

Volledig scherm Arjen Robben. © Pro Shots / Niels Boersema

Volledig scherm Arjen Robben wordt in Groningen ook via een groot spandoek bedankt. © Pro Shots / Niels Boersema

