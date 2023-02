Spugen komt Volendam-speler Gaetano Oristanio duur te staan: vijf duels schorsing

Nederlands betaald voetbal start actie voor Giro555: spelers doen oproep tot doneren

De Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, de Azerion Vrouwen Eredivisie en de KNVB zijn in samenwerking met alle clubs en spelers een actie begonnen die oproept te doneren op Giro555 voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Daarnaast wordt komende dagen in de drie competities een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan alle slachtoffers.

9 februari