Spotlights in Turijn zijn ook voor Ajax

Ajax verkoopt Twente definitief nee: Kampioens­du­el op de Toekomst

15 april Ajax werkt niet mee aan het verzoek van FC Twente om de competitiewedstrijd van vrijdag tegen de Amsterdamse beloften van sportcomplex De Toekomst naar de Johan Cruijff ArenA te verplaatsen. ,,En dat is geen onwil”, zegt een woordvoerder. ,,De ArenA is niet eens van ons, die moeten we huren.”