Sportcardioloog: ‘Het lijkt erop dat Daley Blind een hartstilstand had’

PSV zonder publiek onderuit tegen Eintracht Frankfurt

22 augustus PSV heeft voor de eerste keer in de voorbereidingscampagne een duel verloren. Tegen Eintracht Frankfurt verloren de Eindhovenaren met 1-2. Voor PSV scoorde Cody Gakpo, maar het was niet voldoende om een gelijkspel of overwinning aan het duel over te houden