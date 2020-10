Spitse speelt over twee jaar gewoon op het EK: ‘Ga door tot het klaar is’

VideoSherida Spitse is in 2022 gewoon van de partij op het EK in Engeland. Dat zei de recordinternational van Oranje na het veiligstellen van deelname aan dat eindtoernooi. Estland werd met 7-0 verslagen.

,,Over twee jaar ben ik er gewoon bij”, was Spitse stellig. ,,Ik ben nog maar 30 en vind het nog zo leuk. En zolang ik me fit voel en bijvoorbeeld goed herstel na wedstrijden ga ik net zo lang door totdat het klaar is. Maar dat gevoel heb ik nog lang niet.”

Spitse was er al bij in 2009, op het eerste EK ooit voor de voetbalsters van Oranje. ,,Het contrast met nu is natuurlijk groot, want toen was er echt ontlading. Maar het blijft speciaal voor ons om kwalificatie af te dwingen, want hier knok je heel hard voor als team”, bekende de middenveldster, die bij absentie van Sari van Veenendaal de captain was.

,,Het was een makkelijke avond voor ons. Een aantal jaar geleden hadden we het moeilijker en dat laat zien dat we echt stappen hebben gemaakt. We hebben toch weer het EK gehaald en dat moet je toch maar even doen. En de manier waarop; we hebben mooie goals gemaakt en we zijn bijna niet op onze helft geweest.”

Spitse, die al haar 179ste interland speelde, nam tegen Estland uit een penalty de 4-0 voor haar rekening.

De 1-0 en 2-0 werden gemaakt door Daniëlle van de Donk. ,,Een hattrickje zat er misschien wel in, maar was niet het geval. Ach ja, dat komt ooit wel weer”, sprak de speelster van Arsenal nuchter. Van een jubelstemming was geen sprake.

,,We gingen er eigenlijk vanuit dat we drie punten gingen pakken en dat we met deze score winnen, is hartstikke mooi meegenomen. Als team hebben we het goed gedaan en we hebben de bal goed rond laten gaan. Ze zijn maar één keer bij ons op de helft geweest”, aldus Van de Donk. ,,Maar nu er geen publiek bij is, zorgt het voor een gek gevoel.”

Volledig scherm Sherida Spitse (rechts) viert met Merel van Dongen dat Oranje zich heeft gekwalificeerd voor het EK in Engeland. © BSR Agency