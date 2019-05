Spierings kan geluk niet op in Adelaarshorst

Spierings zorgde in de vijfde minuut van de extra tijd met zijn tweede treffer voor grote vreugde bij RKC en diepe droefenis bij Go Ahead (4-4). ,,Ik dacht na de 4-3 van Go Ahead dat we het niet meer zouden redden’', bekende hij bij FOX Sports. ,,Wat een veerkracht hebben we getoond. Ik raakte die bal fantastisch en toen was het feest bij ons. Het was een krankzinnige wedstrijd‘’, zei hij over het duel waarin ploeggenoot Mario Bilate in de 98ste minuut ook nog een strafschop benutte.