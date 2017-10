Spelers PSV racistisch bejegend door supporters VVV

Cocu looft debutant Mauro Júnior en is kritisch op Isimat

17:09 Trainer Phillip Cocu zag PSV vandaag een uur worstelen met VVV-Venlo, maar tegen tien man trok de koploper van de eredivisie de wedstrijd alsnog overtuigend naar zich toe (2-5). ,,Vanaf het moment dat we de 2-2 maakten, had ik het gevoel dat we zouden winnen'', zei Cocu.