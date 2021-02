Spelers geven volgens Advocaat signaal af: ‘Ik zag een gretige ploeg’

Feyenoord maakte in Groningen een wat meer aanvallende indruk dan in de afgelopen weken het geval was. ,,We hebben tegen de middenvelders gezegd dat ze wat dieper moesten spelen, ter ondersteuning van Bryan Linssen. Dat ging goed”, beaamde Advocaat op ESPN.

De scheidende coach van Feyenoord had genoten van Luis Sinisterra. De Colombiaanse vleugelspits komt na een langdurige blessure steeds beter in zijn spel. Hij schoot in Groningen twee keer op de paal. ,,Hij wordt elke week beter en krijgt ook steeds meer inhoud. Hij is een mooie speler om in je ploeg te hebben.”