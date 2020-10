Speler en staflid Heracles besmet met corona

Video Spitse speelt over twee jaar gewoon op het EK: ‘Ga door tot het klaar is’

23 oktober Sherida Spitse is in 2022 gewoon van de partij op het EK in Engeland. Dat zei de recordinternational van Oranje na het veiligstellen van deelname aan dat eindtoernooi. Estland werd met 7-0 verslagen.