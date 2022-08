Sparta zorgt in Heerenveen voor slaapverwekkende competitiestart, maar neemt punt mee naar Rotterdam

Terwijl elders op de velden in Nederland kersvers ADO-trainer Dirk Kuyt bij rust al met 4-0 achterstond tegen Heracles Almelo en de eerste Keuken Kampioen Divisie-minuten van dit seizoen dus direct nieuwsgierig maakten naar meer, kende de eredivisie een zeer stroeve start. Kees van Wonderen kreeg zijn SC Heerenveen maar moeizaam aan de praat tegen Sparta, dat niet minder was dan de hoger aangeschreven thuisploeg.

Sparta-trainer Maurice Steijn had vier eredivisiedebutanten opgesteld met doelman Nick Olij, verdediger Mike Eerdhuijzen (de vervanger van de geblesseerde aanvoerder Adil Auassar) en aanvallers Jason Lokilo en Tobias Lauritsen. Ook stond Jonathan de Guzmán voor het eerst sinds 2010 weer op een veld in de eredivisie. Sparta hield goed stand en was zelfs in fases beter, al was Heerenveen-speler Mats Köhlert in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt. Zijn schot werd onschadelijk gemaakt door Olij.