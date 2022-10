Sparta worstelt zich op eigen Kasteel langs tien man van FC Emmen en nestelt zich in subtop

Eenvoudig ging het niet, maar Sparta is er toch in geslaagd laagvlieger FC Emmen van zich af te schudden. Bart Vriends en Mario Engels schonken de Kasteelclub in de slotfase de zege, waardoor Sparta zich nestelt in de subtop van de eredivisie.

FC Emmen scoorde slechts één keer in de laatste vijf eredivisieduels, maar was al vroeg in de wedstrijd gevaarlijk. Een scherpe vrije trap van Mark Diemers werd verlengd door Dirk Abels, waarna de van een blessure teruggekeerde Nick Olij maar net redding kon brengen.

Terwijl Sparta in de openingsfase weinig offensieve intenties toonde, was het bij de eerste kans wel direct raak voor de Kasteelclub. Mica Pinto kreeg aan de linkerkant veel tijd en ruimte om voor te geven, waarna Vito van Crooij de bal vrij achter Eric Oelschlägel kopte.

Wéér Van Crooij

Wie anders, zo is inmiddels de gedachte op Het Kasteel. In de laatste acht thuisduels liet Van Crooij het Sparta-publiek net zo vaak opveren na een doelpunt. In 2022 was Van Crooij tot dusverre betrokken bij dertien eredivisiegoals, het hoogste moyenne van een Sparta-speler in één kalenderjaar sinds Rydell Poepon in 2009.

Volledig scherm Vito van Crooij viert de 1-0 voor Sparta. © ANP

Buiten een schietkans voor Verschueren, wiens inzet werd geblokt, kwam Sparta in het restant van de eerste helft amper in de buurt van de goal van Emmen. Ook een poging van Younes Namli smoorde en Sven Mijnans schoot nog op de paal, maar deed dat in buitenspelpositie. Emmen zette daar helemaal niets tegenover.

Fout Auassar

De Emmenaren wisten in de laatste vijf eredivisieduels slechts één keer te scoren. Mocht de ploeg van Dick Lukkien een doelpunt maken op Spangen, dan zou het niet vreemd zijn als daar een fout van een Spartaan aan vooraf zou gaan. En juist dat gebeurde tien minuten na de pauze. Aanvoerder Adil Auassar dribbelde te enthousiast in, verloor de bal aan Mohamed Bouchouari en zag de bal na een vlot lopende combinatie via eindstation Ole Romeny achter Olij verdwijnen. Romeny is daarmee met vier treffers nu verantwoordelijk voor meer dan de helft van de doelpuntenproductie van Emmen dit seizoen.

Volledig scherm Miguel Araujo kan gaan douchen. © ANP

Rood Araujo

Miguel Araujo bemoeilijkte de puntenjacht van laagvlieger Emmen door in korte tijd twee keer geel te pakken. Van Crooij leek opnieuw Sparta’s goudhaantje te worden door de thuisploeg tien minuten voor tijd op voorsprong te koppen. Zijn goal werd echter afgekeurd na ingrijpen van de VAR. Maar diezelfde Van Crooij stelde Bart Vriends niet veel later uit een hoekschop in staat om alsnog de 2-1 aan te tekenen.

Het was voor het Sparta-publiek nog even schrikken voor de Spartanen toen Romeny in blessuretijd 2-2 maakte, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Het slotakkoord was voor invaller Mario Engels, die de derde Spartaanse treffer aantekende. Sparta boekte daarmee uiteindelijk een zwaarbevochten zege en blijft voor de derde keer op rij foutloos op Het Kasteel.

