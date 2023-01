Sparta wipt niet over Ajax heen op de ranglijst: gelijkspel tegen RKC Waalwijk

Sparta kon over Ajax wippen en op een punt van PSV komen, maar RKC hield vanavond stand op Het Kasteel (0-0). Niet álles dat de Rotterdammers aanraken verandert in goud – en de ongeslagen reeks van zeven eredivisiewedstrijden blijft zonder meer indrukwekkend.

Het Kasteel stroomde vanavond langzaam vol voor de wedstrijd tegen RKC toen stadionspeaker Jack Kriek het woord nam. Die had net met enig leedvermaak voorbij zien komen dat het stuntelende PSV tegen een smadelijke nederlaag bij FC Emmen was aangelopen: 1-0. ,,Hoe mooi is het dat ik kan zeggen dat we bij een zege op een punt van PSV komen. Dat moet alleen nog wel even gebeuren.”

Ondanks de extreem goede prestaties van Sparta is het nog geen polonaise op Spangen. ‘Het is pas de helft van de competitie’, hoor je wel eens. Of Arno Verschueren laatst: ,,Eerst maar eens die 34 of 35 punten die nodig zijn om normaal gesproken in de eredivisie te blijven.”

Maar ja, nu weer een nederlaag van PSV. De veel herhaalde statistiek dat Sparta bij een zege op RKC over Ajax heen zou gaan – al was het maar voor zeker 48 uur. Het is moeilijk om er níét in te gaan geloven als Spartaan, met al dat gestuntel onder én boven de Rotterdammers in de competitie. Met RKC kwam de nummer twaalf van de eredivisie naar Het Kasteel, dus waarom niet de tiende zege van het seizoen en inderdáád op een punt van PSV komen?

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Sparta, met Jonathan de Guzmán weer in de selectie en in de tweede helft invallend voor de geblesseerde Vito van Crooij, zag de eerste plaagstootjes uitgedeeld worden door RKC. Al was het maar om even aan te geven dat het zo makkelijk niet zou gaan. RKC groef zich in, loerend op de omschakeling, waarin het onder andere via Mats Seuntjens – die deze winter met Sparta sprak maar voor RKC koos – gevaarlijk werd. Toch waren de grootste kansen voor de ploeg van trainer Maurice Steijn. Van Crooij passeerde RKC-doelman Etienne Vaessen, maar zag zijn inzet voor de lijn gekeerd worden.

Volledig scherm Vito van Crooij stuit op Etienne Vaessen. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Het dichtst bij was Younes Namli nog in de eerste helft. Hij viel al vroeg in de wedstrijd in voor de geblesseerd geraakte Koki Saito en schoot een keer hard, maar nipt over. En Vaessen bezeerde zichzelf aan de paal toen hij op slag van rust maar net op een schot van Namli wist te redden.

En terwijl Sparta de druk op RKC ook na rust behield, was het uitgerekend oud-Spartaan Ilias Bel Hassani die de bezoekers op voorsprong leek te zetten, ware het niet dat hij in buitenspelpositie stond. En even later kopte Adil Auassar raak, maar stond ook hij buitenspel. Zo waren er mogelijkheden aan beide kanten, maar bleef het onderaan de streep een weinig verheffend schaakspel op Het Kasteel, zonder winnaar.

Een ramp is dat natuurlijk niet voor Sparta, dat het 32ste punt alweer binnen heeft. Hooguit werkte het ietsje ontnuchterend. Sparta kan ook punten verspelen tegen clubs uit het rechterrijtje en sluit weer keurig aan áchter de top-vijf. Want stadionspeaker Kriek had natuurlijk helemaal gelijk over de wilde ambities die her en der rondsmoezen op Spangen: ,,Het moet nog wel even gebeuren.”

Volledig scherm Iliass Bel Hassani scoort, maar zijn goal wordt afgekeurd. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.