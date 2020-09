Sparta wacht met smart op een doelpuntmaker

Het kan vriezen, het kan dooien, maar één ding weten ze bij Sparta nu al nagenoeg zeker: veel doelpunten zal de Rotterdamse club de komende weken niet gaan maken. Als iets duidelijk is geworden tijdens de voorbereiding, is het wel dat de ploeg van Henk Fraser voorin stootkracht mist. De Spangenaren dachten het vertrek van Ragnar Ache naar Eintracht Frankfurt goed op gevangen te hebben met het aantrekken van Telstar-revelatie Reda Kharchouch. Maar de lange Amsterdammer raakte tijdens de oefencampagne jammerlijk geblesseerd.

Concurrentie

Er stáán zal Benjamin van Leer in elk geval wel. De van Ajax overgekomen doelman krijgt op Het Kasteel de kans te laten zien dat hij weldegelijk nog kan keepen. En met de komst van ADO Den Haag-icoon Tommie Beugelsdijk hebben de Spangenaren er ook centraal achterin een ervaren kracht bij. Al is het nog maar de vraag of Beugelsdijk zondag, wanneer Ajax op bezoek komt op Het Kasteel, gaat spelen. De van FC Emmen gehaalde Michaël Heylen heeft zich nog lang niet gewonnen gegeven. Concurrentie voldoende dus in de defensie.