Sparta overleeft en wint restant van gestaakt duel tegen Vitesse

Door Dennis van Bergen



Opgelucht gleed hij met zijn handen over het shirt, keeper Maduka Okoye van Sparta, na afloop van de zes minuten voetbal. Vitesse-coach Thomas Letsch had vooraf al aangekondigd dat hem een belegering zou wachten. En die voorspelling kwam uit. Maar doelpunten vielen er, gelukkig voor de Duitse Nigeriaan onder de lat, niet. En dus mochten de Spangenaren de door sommigen al ingecalculeerde drie punten bijschrijven.



Het was een merkwaardig tafereel vanavond, in aanloop naar het duel van zes minuten in de lege Gelredome. Terwijl de spelers van Sparta nog in de kleedkamer zaten, stonden die van Vitesse al sinds kwart voor zes op het veld. Ze werkten gretig af op het doel, deden partijspelletjes. Alles om direct vanaf het begin in de wedstrijd te zitten. De Spangenaren op hun beurt kozen voor een kortere warming-up voorafgaand aan de wedstrijd die op 4 maart in de 91ste minuut gestaakt werd vanwege wangedrag van de Arnhemse aanhang. De Rotterdamse club was in de vijfde minuut op 0-1 gekomen door een doelpunt van Adrian Dalmau.