Sparta op bezoek bij Fortuna Sittard

Statistieken Aankoop van 200.000 euro topscorer van de eredivisie

12 januari VVV-spits Georgios Giakoumakis is na vijftien speelrondes de verrassende topscorer van de eredivisie. De 26-jarige Griek, die gisteren de wedstrijd tegen Willem II in de slotfase besliste, heeft er dit seizoen al twaalf gemaakt. Dit is zijn seizoen in cijfers.