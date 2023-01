Sparta maakt het PSV opnieuw lastig, maar bekerstunt op Kasteel blijft uit

PSV leek op weg naar een eenvoudige zege (0-2), totdat doelman Joël Drommel na een uur in de fout ging en Arno Verschueren profiteerde. Drommel verloor vorig jaar zijn basisplaats maar is voorlopig de eerste keeper van PSV in het bekertoernooi. Plotseling geloofde Sparta er weer in. Maar de thuisploeg kwam niet meer tot een felbegeerde gelijkmaker.

Het regende en het stormde in Rotterdam, waar Gutiérrez vooral voor rust zijn kans greep. De Mexicaan, spelend met korte mouwen, is een heel ander type speler dan de creatieve Veerman. Maar met hem naast Ibrahim Sangaré hield PSV de thuisploeg ver van het doel. Gutiérrez won bijna al zijn duels, veroverde veel ballen en stelde Xavi Simons in de 34e minuut in staat de openingstreffer te maken. In deze vorm lijkt Gutiérrez een voorname kandidaat om ook zondag aan het uitduel met Fortuna Sittard in de Eredivisie te beginnen.

Reacties Van Nistelrooij en Steijn

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft een goed gevoel overgehouden aan de bekerzege. ,, Want we hebben gewonnen en ons doel is dus bereikt”, zei hij. ,,Ik vondhet verschil tussen de eerste en tweede helft nog te groot. In de tweede helft gaven we Sparta soms iets te veel het initiatief.”

,,Joël weet zelf ook dat hij fout zat”, zei Van Nistelrooij over het tegendoelpunt. ,,Hij moet of hard schreeuwen zodat Jarred Branthwaite wegblijft. Of hij moet die bal hard weg stompen. Maar vergeet niet dat hij ons in blessuretijd ook redt bij dat schot van Tobias Lauritsen. Dat was een prachtige redding. Vroeger bleef het wel eens langer zichtbaar als hij een foutje had gemaakt. Nu bleef hij zelfverzekerd. Daar is hij wel in gegroeid. Na die fout pakt hij drie ballen zonder enige twijfel. Hij ging gewoon door en bleef niet in die fout hangen.”