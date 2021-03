Sparta kan bij zege afstand nemen van RKC

Mama Van Lunteren keert na de zomer niet bij Ajax maar bij PSV terug op het voetbal­veld

10 maart PSV neemt komende zomer Desiree van Lunteren (28) over van Ajax. De voormalig Oranje-international, op kerstavond bevallen van een zoon, zette in het Philips Stadion haar handtekening onder een contract dat haar per 1 juli voor twee seizoenen aan de Eindhovense club verbindt.