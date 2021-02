Sparta haalt bij ADO ontslagen Rankovic terug als assistent

FC Groningen-trai­ner Buijs laat Derby van het Noorden ‘uit voorzorg’ schieten

20 februari FC Groningen-trainer Danny Buijs ontbreekt zondag (14.30 uur) op de bank tijdens de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Buijs slaat de Derby van het Noorden uit voorzorg over. Hij is in contact geweest met een besmet persoon, maar testte wel negatief.