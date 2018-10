Sparta gedeeld koploper na overtuigende zege op Cambuur

Go Ahead Eagles pakt de kop na zege op Roda JC

14:28 Go Ahead Eagles heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie veroverd. De ploeg uit Deventer won in De Adelaarshorst met 3-0 van Roda JC en is net als Almere City op twintig punten gekomen. Go Ahead heeft een beter doelsaldo.