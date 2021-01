Sparta - FC Twente

Malen ziet PSV worstelen in Emmen: ‘Zondag tegen Feyenoord moet het beter’

26 januari PSV-aanvaller Donyell Malen beaamde volmondig dat zijn ploeg bij FC Emmen niet best had gespeeld. ,,We hadden inderdaad moeilijke momenten”, gaf hij na de late zege op de hekkensluiter (0-2) toe bij ESPN.