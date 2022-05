Sparta euforisch na lijfsbehoud in de eredivisie: ‘Wij zijn niet zomaar te slachten’

Aanvoerder Adil Auassar was trots op het optreden van zijn ploeg. ,,We hebben vandaag Italiaans gespeeld’’, zei Auassar bij ESPN. ,,Dit is een geweldige teamprestatie. We hebben vandaag op de counter gespeeld en weinig weggegeven. Als je ziet hoe we verdedigen met z'n allen, dat is gewoon echt geweldig.’’ De ervaren verdediger sprak over een moeizaam seizoen. ,,Maar we hebben een geweldig team, dat heeft de doorslag gegeven.’’