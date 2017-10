Sparta-directie schaart zich achter trainer Pastoor

Sparta verloor gistermiddag met 1-2 van Roda JC. De Limburgers hadden tot gisteren nog geen enkel punt behaald in de eredivisie. Dat maakte het verlies nog beschamender. Deze week hebben intensieve gesprekken plaats tussen bestuur/directie en Pastoor, maar volgens Laros heeft dit niet per se te maken met de slechte prestaties van de Kasteelclub, die op dit moment op de vijftiende plaats in de eredivisie staat met vijf punten uit zeven duels. ,,Die intensieve gesprekken voeren we altijd met elkaar.”