Sparta-directeur: 'Gras, oké. Maar dan ook geen dak en overal zelfde bal'

In het specifieke geval van Sparta is het noodzakelijk om over de toekomst van de ondergrond op Het Kasteel na te denken. Simpelweg omdat het contract met de huidige leverancier van het kunstgras over anderhalf jaar afloopt. Met het oog op het eventueel aanleggen van een natuurveld en de daarbij komende, noodzakelijke aanleg van een trainingsaccommodatie hoopt en verwacht Laros dat er in de winterstop meer duidelijkheid is.

Versterking

Diezelfde Laros ging vanmiddag ook in op de aanstelling van Edward Metgod als technisch adviseur bij de Rotterdamse club. Naar buiten toe wekt Sparta met de aanstelling van de voormalig doelman de indruk dat er vooral concessies is gedaan naar de achterban die graag een technisch directeur aangesteld zag worden boven coach Alex Pastoor, die de functies nu combineert. Maar daarvan is volgens Laros geen sprake. ,,In de organisatiestructuur die we hebben, denken we in Edward de ideale man gevonden te hebben. Hij heeft veel ervaring bij de KNVB met het analyseren van wedstrijden, hij heeft een Sparta-verleden en is ook niet ambitieus in de zin dat hij graag op de positie van de trainer wil zitten. Dan zou je wellicht wrijving kunnen krijgen. Wij denken dat Edward een goede versterking is voor onze organisatie.''