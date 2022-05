Sparta boekt verrassende zege in Groningen en klimt naar plek zestien

Sparta heeft drie heel belangrijke punten gepakt in de degradatiestrijd. De concurrentie won of speelde gelijk dus de Rotterdammers wisten wat ze moesten doen: winnen. Dat deed de ploeg van trainer Maurice Steijn bij FC Groningen: 1-2.

Het gezicht van Sven Mijnans vertelt het verhaal van Sparta, zaterdagavond in de Euroborg. Afgepeigerd is hij, na ruim negentig minuten rennen, draven en beuken. Maar de blijdschap vergoedt alles bij hem. Dankzij de zwaarbevochten 1-2 overwinning op FC Groningen blijft zijn elftal in de race voor handhaving in de eredivisie. En dat realiseert de middenvelder zich na afloop zichtbaar. Met zijn ploeggenoten viert hij een feest met de tweehonderd meegereisde supporters.



Nog nadrukkelijker dan in voorgaande weken, wist Sparta dat een overwinning in Groningen bittere noodzaak was. Eerder op de avond hadden de concurrenten Willem II en Fortuna Sittard tenslotte gewonnen van respectievelijk Heracles en FC Twente. Van de kelderploegen pakte alleen PEC Zwolle, dat gelijkspeelde tegen FC Utrecht, niet de volle buit. In zie zin vormde de eerste 45 minuten in de sfeervolle Euroborg ondubbelzinnig een houvast voor de ploeg van Maurice Steijn.

Onder een hels fluitconcert van het publiek werden de spelers van FC Groningen halverwege de kleedkamer in geleid. De ploeg van Danny Buijs had, zoals wel vaker de laatste weken, hevig teleurgesteld. En daarvan kon Sparta profiteren. Uit een slim balletje van Younes Namli zorgde Arno Verschueren voor de openingstreffer namens de Spangenaren. En hoewel de groenwitten via Neraysho Kasanwirjo (katachtige reflex doelman Maduka Okoye) en Mike te Wierik het doel wel degelijk nu en dan zochten, had Sparta voor rust dé mogelijkheid om een tweede treffer te maken, maar Vito van Crooij kreeg de bal van dichtbij niet in het doel.

Na rust werd de situatie er voor Sparta er nog mooier op toen FC Groningen-keeper Peter Leeuwenburgh zich verkeek op een schot van Sparta-spits Lennart Thy: 0-2. Het betekende dat het voor Europese play-offs strijdende elftal van Buijs alles of niets ging spelen. Het leidde tot de 1-2 van Bjorn Meijer. Maar verder kwam FC Groningen niet, dat voor de vijfde keer op rij verloor.

Tot opluchting van Sparta en z’n achterban. Degradatie is nog niet lang afgewend, maar hoop doet nog altijd leven in Rotterdam-West.

