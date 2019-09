Sparta - Ajax

Heerlijke herfst met fraaie affiches in de Europa League plus titel­strijd

31 augustus Heerlijke maanden gloren in ons clubvoetbal. Ajax en PSV bieden in de eredivisie tegen elkaar op in de titelstrijd. Daarnaast staan tot aan de kerst liefst 24 Europese affiches op de rol. Van Feyenoord-FC Porto tot Manchester United - AZ: genieten maar!