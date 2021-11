Sparta aast op stunt tegen kampioen Ajax

Cambuur vierde in eredivisie na zwaarbe­voch­ten overwin­ning in Nijmegen

Cambuur neemt na een vermakelijk duel drie punten mee uit Nijmegen. In de stromende regen werden NEC met 2-3 verslagen. Daardoor staat de ploeg van Henk de Jong in ieder geval tot morgenavond op de vierde plek in de eredivisie.

26 november