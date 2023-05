Spakenburger Floris van der Linden topscorer KNVB-beker: ‘Lelijke goals tellen ook’

PSV’ers Luuk de Jong en Joey Veerman over vele opstootjes: ‘Kinderach­tig en onnodig gedrag’

PSV heeft voor de elfde keer in de clubhistorie de KNVB-beker gewonnen. Na een matige finale werd Ajax in de strafschoppenserie met 3-2 verslagen. PSV-captain Luuk de Jong was een van de spelers die moegestreden moest afhaken, maar was heel blij met de bekerwinst.