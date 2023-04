Spakenburg speelt eventuele bekerfinale niet op zondag: 'Dat zijn onze problemen toch helemaal niet?’

Voorzitter Marc Schoonebeek van amateurclub SV Spakenburg rekent zich niet rijk in de aanloop naar de halve eindstrijd van de KNVB-beker van dinsdag tegen PSV. ,,We hebben misschien 2 procent kans dat we de finale halen”, zegt Schoonebeek. ,,Maar mocht het toch lukken, dan voetballen we die niet op zondag. Dat kan niet eens met onze statuten.”

De KNVB heeft de bekerfinale voor zondag 30 april uitgeschreven. De voetbalbond wil vooralsnog niet ingaan op de vraag wat er gebeurt als de christelijke amateurclub Spakenburg ook tegen PSV stunt. ,,Het zou kunnen dat ze denken dat het mogelijke probleem vanzelf wordt opgelost en PSV van ons wint”, aldus Schoonebeek. ,,Maar dat is dan wel een beetje struisvogelpolitiek.”



De KNVB is niet de enige partij die over de datum van de bekerfinale gaat. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de openbare orde en houdt ook rekening met een eindstrijd op zondag 30 april. Voor die dag is allang extra inzet van de politie geregeld. En betaalzender ESPN zendt de finale rechtstreeks uit.

,,Maar dat is toch allemaal ons probleem niet”, stelt Schoonebeek. ,,De inhoud van onze statuten is bekend. Volgens mij kan je al die dingen wel oplossen. Waarom zou je die finale niet een dag naar voren kunnen halen? Volgens mij heb je twee ploegen nodig voor een finale. En wij voetballen nu eenmaal niet op zondag.”

Sportief opzicht niet in hoogvorm

Als Spakenburg en IJsselmeervogels tegen elkaar spelen, komen er soms wel 9000 toeschouwers kijken. ,,Dinsdag tegen PSV mogen we 6300 supporters toelaten, maar we hadden wel 30.000 tickets kunnen verkopen”, vertelt voorzitter Schoonebeek. Bunschoten-Spakenburg, een gemeente met zo’n 22.000 inwoners, is bekend van brood en vis. En van voetbal natuurlijk.

Spakenburg is op organisatorisch vlak klaar voor het duel met PSV. Er staan twee noodtribunes en de extra verlichting en spullen voor de doellijntechnologie zijn geregeld. Naast het veld moet nog een plekje komen voor een VAR-scherm. Tussen Sportpark De Westmaat en Zeist ligt geen ‘vaste’ lijn, zoals die er wel is bij de eredivisieclubs. Daarom laat de KNVB een busje met alle apparatuur naar Spakenburg komen. Zo kan de videoscheidsrechter gewoon meekijken.

In sportief opzicht laat Spakenburg het afweten sinds de stunt in de kwartfinales tegen FC Utrecht. Het elftal van trainer Chris de Graaf, een geboren Spakenburger, haalde slechts 2 punten uit de laatste vier competitieduels. Spakenburg is naar de tiende positie van de tweede divisie gezakt. ,,Als we tegen Feyenoord of Ajax hadden gemoeten, dan had ik ons 1 procent kans gegeven”, zegt Schoonebeek. ,,Tegen PSV misschien 2 procent. Zij hebben op iedere positie een speler die vijf of tien keer beter is dan die van ons. Maar dat het een bijzondere avond wordt, dat staat vast.”