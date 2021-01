Spajic en Tahiri uitblinkers, Ter Avest beleeft goed debuut

Advocaat trots: 'Na de openings­goal waren we de dominante partij’

17 januari Feyenoord heeft op bezoek bij Ajax nagelaten een resultaat te boeken. De Rotterdammers kregen in de slotfase grote kansen op de gelijkmaker, maar waren slordig in de afronding. Dick Advocaat is onder de indruk van het optreden van zijn ploeg.