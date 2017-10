Soulcoach John Troost duikt op bij AZ

Van Troost, die graag persoonlijke sessies houdt met spelers, staan er voor de spelersgroep van AZ de komende tijd overigens geen nieuwe sessies op het programma. ,,Hij was hier gewoon om even bij te praten'', zo zei Van den Brom vanmiddag. ,, We kennen elkaar al heel lang en hebben elkaar een tijd niet gezien.'' Van den Brom denkt niet dat Troost, die zich vaak voor wedstrijden nogal eens waagt aan voorspellingen, de uitslag van AZ - FC Groningen al weet. ,,Dan zou ik direct met hem naar het casino gaan. Als je erin gelooft dan maak je er gebruik van. En anders niet.''

In die wedstrijd tegen FC Groningen maakt de Noor Fredrik Midtsjø zijn basisdebuut. Hij vervangt de lang geblesseerde Marko Vejinovic voor wie het seizoen door een kruisbandblessure al voorbij is. Daardoor richt AZ het middenveld nu ander in met Mits (bijnaam van Midtsjø) en Mats (voornaam van Seuntjens) naast elkaar. AZ verloor in de eredivisie al twee wedstrijden op rij. ,,Op de training zag ik een positieve verandering van gedrag'', zegt Van den Brom. ,,Dat is goed, want er is druk. Van Groningen moeten we winnen.''