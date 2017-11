'Sorry dat ik niet spraakzaam ben, dit doet écht pijn'

Het zegt iets over zijn goede manieren, maar vooral over de impact die de afstraffing op Sporkslede had: de nederlaag tegen Ajax kwam keihard aan. Hij had zich nog wel zoveel voorgesteld van de avond. ,,Mijn eerste thuiswedstrijd als basisspeler van dit seizoen, daar keek ik echt heel erg naar uit”, zei de 24-jarige verdediger, die zich na blessureleed onlangs terug knokte in het basiselftal. En dan betrof het ook nog eens een duel met zijn oude club, waarvoor hij speelde in de Champions League en waar hij nog zoveel mensen kent, van de clubarts tot aan middenvelder Siem de Jong. ,,Ik wilde ze laten zien hoe trots ik ben om nu voor NAC te voetballen.” Als je dan met 0-8 op de broek krijgt, ja, dan word je daar wel even stil van.

Sporkslede mocht dan moeite hebben de juiste woorden te vinden, hij kraakte toch enkele kritische noten. ,,We zeggen al weken tegen elkaar dat we steeds meer naar elkaar toegroeien en echt een team worden, maar na de eerste de beste tegengoal lieten we elkaar compleet in de steek. Ongelooflijk hoe gemakkelijk de goals vielen, daarvan ben ik echt geschrokken. Dan moet je jezelf in de spiegel aankijken en afvragen of je het wel waard bent om voor 19.000 supporters voor NAC in de eredivisie te spelen. Het is duidelijk dat we dat vandaag niet hebben laten zien. Dat is heel pijnlijk.”



Als jeugdspeler van AZ en Ajax won Sporkslede meer dan dat hij verloor, laat staan dat hij al eens met zulke cijfers afging. ,,We zullen dit moeten verwerken. Als we ons morgen (zondag, red.) op de club melden, zal er gezegd worden wat er gezegd moet worden, maar we zullen het uiteindelijk moeten doen op het veld en niet met onze mond. Deze avond kunnen we niet meer terugdraaien, het enige wat we kunnen doen, is keihard werken om te bewijzen dat we het shirt van NAC wél waard zijn.”