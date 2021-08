Sneijder zet kanttekening bij aanstelling Van Gaal: ‘Dat gaat hem opbreken’

,,Hij wil iedereen naar zijn hand zetten en dat kan hij ook", aldus Sneijder bij RTL7. De middenvelder werkte zelf op het WK van 2014 samen met Van Gaal. Dat ging lang niet altijd soepel, want Van Gaal had nogal wat aan te merken op de fitheid van de middenvelder. Maar Sneijder knokte zich terug in de gunst van de coach en uiteindelijk veroverde Oranje een bronzen medaille in Brazilië. ,,Het is zijn manier van werken. Maar daar is nu geen tijd voor en dat gaat hem opbreken. Hij heeft tijd nodig en die is er niet.”