Sneijder: Ik had in het rijtje met Ronaldo en Messi kunnen staan

,,Als ik er honderd procent voor had geleefd had ik ook in dat rijtje gestaan. Dat weet ik. Maar dat wilde ik niet en daar heb ik ook geen spijt van. Het is niet dat ik het niet kon opbrengen, ik wilde het gewoon niet", luidt het antwoord van Sneijder op de vraag van Kenneth Perez waarom hij nooit in het rijtje Lionel Messi en Cristiano Ronaldo is komen te staan.



Volgens Sneijder was hij te weinig constant, maar had hij er wel piekjaren tussen zitten. 2010 was in elk geval een van die piekjaren. Sneijder haalde dat jaar met Oranje de finale van het WK en won dat jaar de Champions League, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana en de wereldbeker voor clubs met Internazionale. Het leverde hem de vierde plek op bij de Ballon d’Or verkiezing en hij stond samen met Andrés Iniesta en Xavi op het middenveld van het elftal van het jaar in de jaarlijkse verkiezing van FIFPro.