Smaakmaker Abdou Harroui verlaat Sparta

15 augustus Waar staat Feyenoord nu echt? Na weken waarin de Rotterdamse club indruk maakte tegen FC Luzern (tweemaal) en Atlético Madrid, klinkt die vraag steeds nadrukkelijker in en rond de Kuip. Trainer Arne Slot zegt in aanloop naar Willem II-uit, vanmiddag, vooral ‘benieuwd’ te zijn. Maar: ,,Natuurlijk willen we zo hoog mogelijk eindigen.”