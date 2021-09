Slot kritisch op Sinisterra na remise in Haifa: ‘Hij deed in eerste helft te weinig en hielp het team niet’

In de eerste helft had de Colombiaanse aanvaller in de ogen van Slot ondermaats gepresteerd. ,,Dat was niet voldoende. We hadden het in fases moeilijk en ik vond dat hij het team meer had moeten helpen. Met name aan de bal is hij voor ons een ontzettend belangrijke speler en dan moet hij ervoor zorgen dat hij heel veel energie in zijn spel stopt om ook aan de bal te komen. Dat was in de tweede helft vele malen beter. En dan zie je ook meteen hoe dreigend en gevaarlijk hij is.”