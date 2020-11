Slot hoopt Koopmeiners tegen Heerenveen weer op middenveld te kunnen zetten

Noodgedwongen wisselde Slot tegen Sociedad ruim voor tijd flink. Veel van zijn spelers komen terug van corona en zijn fysiek nog niet volledig fit. Anderen speelden door de coronabesmettingen bij andere spelers al veel wedstrijden. ,,Fysiek gezien is het wel een uitdaging om iedereen fit te houden en om bijvoorbeeld de jongens voorin fris te houden. Wat dat betreft merk je ook wel dat je in de laatste wedstrijd van een serie zit. Ik hoop ook de laatste wedstrijd ui een serie met een kleine groep spelers.” Donderdag tegen Sociedad liet hij ook de achttienjarige Tijs Velthuis debuteren. ,,En speler die uitstekende wedstrijden heeft gespeeld in Jong AZ.”

Tegen RKC won AZ vorige week voor het eerst dit seizoen een eredivisiewedstrijd maar het puntenverlies in de eerste vijf wedstrijden doet nog steeds pijn. ,,Dan kijk ik naar de ranglijst en dan denk ik: hoe hebben we hier in godsnaam vijf punten uit kunnen halen? Dat is nog steeds niet te bevatten. En we zadelen ons zelf daarmee op met het probleem dat we zo’n beetje als overige wedstrijden moeten winnen. Die van zondag dus ook.”



Slot zag donderdagavond de Sociedad-vedettes Mikel Oyarzabal en David Silva uitblinken tegenover zijn eigen spelers maar is ook onder de de indruk ivan het op de vierde plek staande Heerenveen. ,,Henk Veerman is een spits die niet eens een kans nodig heeft. En Joey Veerman is uitstekend aan de bal en een goede aangever.”