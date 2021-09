Slot heeft goed nieuws over Pedersen na aftocht met brancard

Samenvatting Sébastien Haller na ‘vreselijke beproevin­gen’ omarmd door histori­sche prestatie in Lissabon

16 september Met een waanzinnige vierklapper bij zijn debuut in de koningsklasse klom Sébastien Haller (27) definitief van de hel naar de hemel bij Ajax. Over een ‘geweldige persoonlijkheid’, die zich na tal van beproevingen alsnog liet omarmen in Lissabon. ,,Deze avond had ik nooit willen missen.”