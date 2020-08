Slot: ‘AZ is niet meer het team van vorig jaar’

Door Nik Kok



,,Misschien’’, zegt Arne Slot (41) met een ondeugende glimlach, ,,heb ik wel ­helemaal nog niet alles uit de spelersgroep gehaald, vorig seizoen.’’ Het is zijn veelbetekenende antwoord op de vraag of het nu niet allemaal veel moeilijker zal worden in zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van AZ. ­Vorig seizoen ging bijna alles goed. De club streed mee om het kampioenschap, spelers werden international en hij, de beginnende hoofdtrainer, kende een debuutseizoen om van te watertanden. Alleen dat door de ­corona verpeste competitieslot ging niet zoals hij het wilde. Dan krijg je in het tweede seizoen in de regel te maken met verwachtingen. Van hemzelf en van de club. Laat het maar even zien, AZ.