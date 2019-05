Slordig PSV vergooit titelkansen na zeperd bij AZ

Het leek aanvankelijk nog een mooie voetbalmiddag te kunnen worden voor PSV. De meegereisde uitsupporters van de Eindhovenaren gingen al in de 1e minuut uit hun dak, maar dan omdat FC Utrecht al na 36 seconden op voorsprong kwam tegen Ajax. Verder was er voor rust weinig te juichen voor de fans, PSV speelde moeizaam en kreeg amper kansen.



Luuk de Jong speelde opnieuw op het middenveld, in zijn rug gesteund door Michal Sadilek en Pablo Rosario. Voorin speelde Cody Gakpo in de plaats van de aan zijn knie geblesseerde Hirving Lozano. Donyell Malen en Steven Bergwijn completeerden de driemansvoorhoede.



Het leverde te weinig op, Malen gaf in de 8ste minuut nog wel een voorzet op De Jong, maar de clubtopscorer raakte de bal niet goed genoeg met zijn hak. Naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg AZ wat meer kansen. Calvin Stengs probeerde het eens van afstand, maar Jeroen Zoet stond op de goede plek. Het bleef bij 0-0 voor rust, Ajax stond bij rust al met 2-1 voor tegen FC Utrecht. PSV moest dus aan de bak om de titeldroom nog levend te houden.