Slordig AZ bijt zich stuk op Anderlecht en staat op rand van uitschakeling in Conference League

AZ zeulde in Brussel de last mee van drie opeenvolgende wedstrijden zonder winst maar begon aan het duel zoals het dat deed in de vorm van daarvoor. Het zette de verdediging van Anderlecht met daarin de 35-jarige aanvoerder Jan Vertonghen onder druk, zonder dat de in België zo bewierookte Nederlandse doelman Bart Verbruggen handelend op hoefde te treden. De 20-jarige keeper uit Breda hield voor de zesde wedstrijd op rij zijn doel schoon.

Toch was het gevallen grootmacht uit de Belgische hoofdstad die er in eigen huis met de winst van doorging en het beton van het authentieke stadion liet trillen. De 2-0 van Majeed Ashimeru, een klein twintig minuten voor leek onnodig, net op het moment dat AZ de wedstrijd weer in handen kreeg. Het bleek de genadeklap voor de ploeg van trainer Pascal Jansen.

De vreugde in het stadion was al even voelbaar na de openingstreffer van nota bene rechtsback Michael Murillo die ongehinderd kon binnenkoppen. Daarbij zag de AZ-defensie er andermaal niet goed uit. Bij de laatste tegengoals die de club moet slikken tijdens de matige periode die het doormaakt waren het telkens de centrale verdedigers die zich makkelijk lieten kloppen. Nu was het Pantelis Hatzidiakos die zich liet verrassen, al liet Sven Mijnans de doelpuntenmaker ook te gemakkelijk lopen.

Zijn kompaan Sam Beukema maakte gisteren in Brussel een al even onzekere indruk en gaf meerdere gevaarlijke vrije trappen weg. Mede ook door blessures (aanvoerder Bruno Martins Indi mist al bijna het hele seizoen) blijft de laatste linie een zwak punt in een verder prima voetballend elftal.

Volledig scherm Anderlecht-doelman Bart Verbruggen (20) uit Breda hield voor de zesde wedstrijd op rij zijn doel schoon. © Pro Shots / Johan Manders

De openingstreffer van de thuisploeg maakten veel AZ-supporters trouwens maar net mee. Een van de bussen die op weg waren naar het Lotto Park kreeg pech waarna de aftrap van het duel niet werd gehaald.

In de bus, wachtend op hulp zullen ze wel hebben meegekregen dat AZ aan de wedstrijd begon zonder Jesper Karlsson, daarmee al zorgend voor de eerste domper van de avond. Juist Karlsson had zijn oude vorm de laatste weken hervonden. Hij was het die AZ in de thuiswedstrijd tegen Lazio op weg hielp met een fraaie treffer van afstand. De Zweedse linksbuiten was blijkbaar nog te geblesseerd om te starten, hij miste ook al het duel van afgelopen zaterdag tegen Sparta.

Hij werd vervangen door Mryon van Brederode, de jeugdexponent die al lang niet meer in de basis mocht starten en nooit voor dezelfde impact kan zorgen als Karlsson die pas een kwartier voor tijd kon invallen, toen de wedstrijd met een 2-0 tussenstand al gespeeld leek. Het is voor AZ te hopen dat hij zich over een week tijdens de return in Alkmaar de volle negentig minuten kan laten zien.

AZ voerde de druk op de verdediging van Anderlecht verder op in de tweede helft onder aanvoering van een precies passende aanvoerder Jordy Clasie die menig aanval opzet. Een inzet van Milos Kerkez werd simpel gestuit door Verbruggen en Sven Mijnans werkte een vrije schietkans over. Dat ook spits Vangelis Pavlidis niet meer aan de vorm heeft van enkele weken kan tippen laat zich echter voelen.

AZ slaagde er door het verlies ook niet in om de genadeklap uit de te delen op het gebied van de coëfficiënten. Als de Alkmaarders hadden gewonnen was een extra plaats in de Champions League volgend seizoen na ook de winst van Feyenoord op AS Roma eerder op de avond, al binnen geweest.

Volledig scherm © ANP / EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © BELGA

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.