Sloetski passeert Eduardo; Pasveer in basis Vitesse tegen AZ

Stengs en Wuytens onzeker voor Vitesse

14:43 AZ-coach John van den Brom weet nog niet of hij dinsdagavond in het duel bij Vitesse kan beschikken over Calvin Stengs en Stijn Wuytens. De twee spelers ontbraken maandag op de training. Adam Maher mist de wedstrijd in Arnhem wegens een schorsing.