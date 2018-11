Sloetski gelinkt aan Sporting, Vitesse ontkent vertrek

Sloetski zou de hoofdkandidaat zijn om José Peseiro, die deze week sneuvelde na slechts vier maanden als hoofdtrainer van Sporting, per direct op te volgen in Lissabon. Algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse meldt desgevraagd dat een vertrek van Sloetski niet aanstaande is. ,,Dat is niet aan de orde”, zegt De Wit.



De Portugese sportkrant A Bola claimt vandaag dat Sporting Sloetski per direct naar Lissabon wil halen. Sloetski zou al met een delegatie van de club hebben gesproken in Amsterdam. A Bola meldt dat de clubs in onderhandeling zijn. Er zou nog een verschil van 500.000 euro tussen vraag en aanbod zitten, stelt de sportkrant.



In Arnhem wordt het verhaal ontkend. ,,Er klopt niks van”, verklaart ook technisch directeur Marc van Hintum. ,,Deze geruchten zijn nergens op gebaseerd.”



Sloetski is dit seizoen begonnen in Arnhem, nadat hij in Rusland naam had gemaakt bij CSKA Moskou en de nationale ploeg. In Portugal zou de clubleiding van Sporting al hebben aangegeven dat er een opvolger voor Peseiro op komst is. Alleen zou die trainer eerst nog afscheid moeten nemen van zijn huidige werkgever. Of het inderdaad om Sloetski ging of toch om een andere trainer, werd niet bekend gemaakt.