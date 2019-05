Sloetski geeft Vitesse ‘goede kans’ op bereiken finale play-offs

Vitesse verloor dit seizoen slechts één keer in de eigen GelreDome. ,,In bijna iedere thuiswedstrijd hebben we gedomineerd. Met het publiek achter ons zijn we tot veel in staat. De supporters zijn erg belangrijk en kunnen ons tegen FC Groningen helpen op weg naar een kostbare overwinning'', betoogde Sloetski.

Collega Danny Buijs van FC Groningen weet wat zijn ploeg in Arnhem te doen staat. ,,We moeten zelf top spelen om de finale te halen'', blikte hij vooruit. ,,De oplossing ligt vooral weer bij onszelf. Tonen we weer lef en zijn we net zo goed aan de bal als afgelopen zaterdag? Het is een tweeluik en je ziet vaak dat de thuisclub in een wedstrijd iets meer kan brengen. Maar ik denk dat wij wel een tikkie hebben uitgedeeld aan Vitesse. De voorsprong is prettig, maar ook de manier waarop we hebben gespeeld. Het was jammer van de tegengoal, want die kwam op dat moment toch uit de lucht vallen.‘’