Sloetski citeert Ferguson: ‘Airborne-wedstrijd test voor mentale kracht Vitesse’

Vitesse staat voor een test. Coach Leonid Sloetski verwacht een reactie van de spelersgroep na de smadelijke 5-0 nederlaag tegen PSV, vorige week in Eindhoven. De Airborne-wedstrijd tegen Fortuna Sittard is het decor van de revanche.

Sloetski citeert Sir Alex Ferguson, de vermaarde voormalige coach van Manchester United. ,,Ferguson zegt: ‘Iedereen kan verliezen, maar het gaat de om reactie.’ Morgen gaan we dat zien. Een goed team geeft dan extra power en haalt een hoger niveau. Omdat iedereen getergd is. Maar zonder goede teamspirit kun je een team ruïneren. Dan kun je in de afgrond raken. Voor ons is Fortuna uit historisch besef én op sportieve gronden erg belangrijk.”

Tannane

Sloetski wil zijn basisteam voor de confrontatie in GelreDome handhaven. Oussama Tannane is wel grieperig, maar wordt voor de thuiswedstrijd fit geacht. ,,Voor Fortuna moeten we optimaal presteren”, zegt Sloetski. ,,In niveau is er geen groot gat tussen Vitesse en Fortuna. Iedereen moet 100 procent geven.”

,,De 5-0 nederlaag bij PSV is hard aangekomen”, stelt Sloetski. ,,Maar we kunnen beter één keer verliezen met 5-0, dan vijf keer met 1-0. Dat we vorig jaar veel punten hebben gemorst tegen kleine clubs, zegt me niets. Dit is een nieuwe competitie. Alles is aanwezig om een goede wedstrijd neer te zetten.”

Blessures

Vitesse mist tegen Fortuna Charly Musonda en Hilary Gong. De aanvallers zijn door knieblessures langdurig uitgeschakeld. De Belg Musonda revalideert bij Chelsea in Londen.

Jamal Blackman heeft voor de eerste keer kennis gemaakt met Vitesse. De keeper, door Chelsea voor dit seizoen verhuurd aan de Arnhemse club, was vrijdag op Papendal. Hij keert terug van een beenbreuk. Het is nog onduidelijk wanneer hij bij de eredivisionist aansluit.