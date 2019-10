Sloetski beslist later over lot Bazoer, uitgerekend Grot meest logische vervanger

FC Twente - FC Emmen

8:09 • FC Twente en FC Emmen ontmoeten elkaar vanavond voor het eerst in de eredivisie. • De ploegen speelden één keer in een officiële wedstrijd tegen elkaar. Op 24 september 2008 won FC Twente met 0-5 van FC Emmen in de tweede ronde van de KNVB-beker. • Scheidsrechter vanavond in de Grolsch Veste is Christiaan Bax