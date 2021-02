‘Slechtste veld van eerste divisie’ speelklaar gemaakt voor bekerkraker

Vanavond staat in Rotterdam het bekerduel tussen Excelsior en Vitesse op het programma. Maandag vermaakten de spelers van Excelsior zich nog in een sneeuwwit Van Donge & De Roo Stadion, maar enkele uren voor het duel in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker is daar nog weinig van over.