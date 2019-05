Slechts één keer haalde winnaar play-offs de poulefase van de Europa League

Het halen van de play-offs voor Europees voetbal is prachtig. Het spelen ervan vaak een gemengd genoegen. Het winnen loopt meestal uit op een drama. Het verpest de voorbereiding op je nieuwe seizoen en de kans dat je de groepsfase van de Europa League haalt, is marginaal. In de afgelopen tien jaar slaagde alleen FC Utrecht daarin.

FC Utrecht

Na de 0-2 zege bij Heracles Almelo ligt FC Utrecht keurig op schema om de play-offs – in de opzet die we sinds het seizoen 2008-2009 kennen - voor de vierde keer te winnen. En misschien is dat maar het beste ook. FC Utrecht weet namelijk als enige hoe je de groepsfase van de Europa League bereikt en dat is voor de coëfficiëntenlijst wel zo prettig voor het Nederlandse voetbal.

Onder trainer Ton du Chatinier overleefde FC Utrecht in 2010 drie kwalificatierondes (tegen Tirana, FC Luzern en Celtic) en beleefde het een paar heerlijke Europese avondjes tegen clubs als Napoli, Steaua Boekarest en Liverpool. Met Erik ten Hag als trainer was de club er twee jaar geleden ook dichtbij. Na twee kwalificatierondes stond Zenit Sint-Petersburg plaatsing voor de groepfase echter in de weg.

Volledig scherm FC Utrecht won op 26 augustus 2010 met 4-0 van de Schotse topclub Celtic. © ANP Maar ook bij FC Utrecht weten ze dat het heel anders kan aflopen. In 2013 verslikte de ploeg zich in het Luxemburgse clubje FC Differdange 03. Ook in de competitie stelde FC Utrecht met een tiende plaats vervolgens teleur.

Heracles Almelo

FC Utrechts tegenstander Heracles Almelo beleefde het hoogtepunt van zijn clubgeschiedenis met winnen van de play-offs in het seizoen 2015/2016. Europees voetbal, dat hadden ze in Almelo nog nooit gezien. Maar zoals de Tröckener Kecks reeds zongen, bleek ook voor Heracles de jacht mooier dan de vangst. Het Europese avontuur werd inderdaad legendarisch, maar dan vooral omdat de supportersbus van de Tukkers op weg naar het stadionnetje van FC Arouca vast kwam te staan in de bergen.

Sportief gezien werd het bepaald geen feest met de razendsnelle uitschakeling tegen de bescheiden Portugese club. In de eredivisie kwam Heracles het seizoen na het winnen van de play-offs niet verder dan de tiende plaats.

Volledig scherm Een aantal supporters ziet het niet meer zitten en stapt uit de bus. Het laatste stuk richting het stadion van FC Arouca lopen ze liever. © Linda Hilberink

Vitesse

Vitesse moet op eigen veld een 2-1 nederlaag tegen FC Groningen goedmaken om nog uitzicht te houden op de Europees voetbal. Of de fans daar veel aan hebben, is de vraag. De Arnhemmers wonnen de play-offs vorig seizoen, maar tegen de tijd dat de supporters terug waren van hun zomervakantie, was hun club alweer uitgeschakeld. Vitesse won nog wel van het Roemeense Viitorul Constanta, maar werd er in de derde kwalificatieronde tegen FC Basel (half augustus) alweer uitgeknikkerd.

In 2012 liep het na de succesvolle play-offs net zo af. De eerste ronde lukte nog, daarna was Anzhi Makhachkala een maatje te groot. Wat wel opvalt bij Vitesse: gevolgen voor de prestaties in de eredivisie hebben de Europese beslommeringen niet gehad. De Arnhemmers werden ondanks hun vervroegde voorbereiding vierde en vijfde.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel schiet namens FC Basel raak tegen zijn oude club Vitesse. © EPA

FC Groningen

In het hoge noorden snakken ze naar Europees voetbal, al weten ze ook bij FC Groningen dat het winnen van de play-offs daarvoor weinig garanties biedt. De laatste keer dat de club via die route de groepsfase van de Europa League probeerde te bereiken ging het helemaal mis. Verder dan één kwalificatieronde in juli 2014 kwam de ploeg onder toenmalig trainer Erwin van de Looi niet. Het Schotse Aberdeen, toch geen internationale hoogvlieger, schakelde FC Groningen verrassend uit door na de 0-0 in de heenwedstrijd met 1-2 te winnen in de Euroborg. In het seizoen daarop eindigde Groningen als achtste in de eredivisie.

Volledig scherm Danny Hoesen zet een tackle in op Naill McGinn van Aberdeen. © Erwin Otten

Zo presteerden de winnaars van de play-offs

2008-2009: NAC

EL: Uitgeschakeld in play-offronde door Villarreal

Klassering seizoen na winnen play-offs: 10de

2009-2010: FC Utrecht

EL: Groepsfase. Daarin uitgeschakeld

Klassering seizoen na winnen play-offs: 10de

2010-2011: ADO Den Haag

EL: Uitgeschakeld in 3de kwalificatieronde door Omonia Nicosia

Klassering seizoen na winnen play-offs: 15de

2011-2012: Vitesse

EL: Uitgeschakeld in 3de kwalificatieronde door FC Anzhi

Klassering seizoen na winnen play-offs: 4de

2012-2013: FC Utrecht

EL: Uitgeschakeld in 2de kwalificatieronde door Differdange

Klassering seizoen na winnen play-offs: 10de

2013-2014: FC Groningen

EL: Uitgeschakeld in 2de kwalificatieronde door Aberdeen

Klassering seizoen na winnen play-offs: 8ste

2014-2015: Vitesse

EL: Uitgeschakeld in 3de kwalificatieronde door Southampton

Klassering seizoen na winnen play-offs: 9de

2015-2016: Heracles

EL: Uitgeschakeld in 2de kwalificatieronde door FC Arouca

Klassering seizoen na winnen play-offs: 10de

2016-2017: FC Utrecht

EL: Uitgeschakeld in play-offronde door FC Zenit

Klassering seizoen na winnen play-offs: 5de

2017-2018: Vitesse

EL: Uitgeschakeld in 3de kwalificatieronde door FC Basel

Klassering seizoen na winnen play-offs: 5de