Slecht nieuws voor Oranje: vooralsnog geen geplaatste status bij mogelijke play-offs

Nederland staat op dit moment derde in groep A met drie punten achterstand op nummer twee Zweden. Oranje neemt het op de laatste speeldag in eigen huis op tegen Zweden, maar zal dan het gat op doelsaldo moeten dichten. Ervan uitgaande dat Oranje en Zweden de duels tegen respectievelijk Wit-Rusland en Luxemburg 'gewoon' winnen. Mocht Oranje tweede worden dan is het nog zeer onzeker of het wel bij de beste acht hoort. De ploeg van Dick Advocaat heeft het in ieder geval niet meer in eigen hand.